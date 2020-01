Resident Evil 3: foto e video per scoprire il tenebroso Nemesis

Tra i giochi più attesi del 2020 c'è anche Resident Evil 3 Remake, rifacimento in alta definizione di uno dei survival horror più amati realizzati da Capcom, che tornerà in una nuova veste nel mese di aprile su PC e console. Per l'occasione, la software house nipponica ha condiviso un nuovo filmato in cui ci presenta il villain di questo episodio: lo spaventoso Nemesis.