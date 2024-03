Videogiochi: il protagonista di Red Dead Redemption 2 racconta la storia d'America

Olsson, professore associato e direttore degli studi universitari presso il Dipartimento di Storia dell’Università del Tennessee, ha condiviso la notizia sui social network, confermando il coinvolgimento di uno dei doppiatori più amati dell'industria dei videogiochi per il suo nuovo progetto didattico.

Clark presterà la propria voce per l'audiolibro di "Red Dead's History", il nuovo testo realizzato da Olsson e basato sull'avventura open world di Rockstar Games. Come spiegato dal docente, Red Dead's History esplora il "mondo drammatico e grintoso" dell'America dal 1870 al 1920 sfruttando i videogiochi. Il primo Red Dead Redemption (2010) e il suo prequel Red Dead Redemption 2 (2018), infatti, sono ambientati rispettivamente nel 1911 e nel 1899: nel suo libro, Olsson approfondisce i dettagli presentati in entrambi i giochi, calandosi nel contesto delle vicende reali che fanno parte della storia americana.

"L'idea è nata nel bel mezzo della pandemia del 2020, quando mi sono messo a giocare per la prima volta a Red Dead Redemption 2", aveva raccontato Olsson in una precedente intervista. "Avevo iniziato a giocare da circa dieci ore quando sono rimasto davvero sorpreso di quanto fosse storicamente accurato. Non sono tanto ossessionato dalla questione dell'accuratezza, spesso evocata quando si parla di videogiochi storici, ma più dalla ponderatezza e dal modo in cui un gioco cerca di catturare lo stato d'animo, le sensazioni, la varietà di opzioni e le realtà di un periodo storico. In tal senso, credo che il gioco abbia fatto un lavoro davvero sorprendente".

"La cosa mi ha affascinato perché, quando stavamo lavorando a Red Dead, so quante ricerche siano state fatte dagli sceneggiatori e dagli sviluppatori", ha confidato l'attore Roger Clark, parlando dei motivi che l'hanno spinto a partecipare al progetto. "So che l'accuratezza storica, fino a un certo punto, è stata fondamentale per poter ottenere un'ambientazione adatta dal punto di vista tematico. Ovviamente la mappa non è completamente identica alla storia dell'America, ma all'interno del mondo di Red Dead l'accuratezza storico-culturale è stata molto importante. È fantastico vedere che qualcuno si diverta a esplorare a fondo quest'opera, permettendoci di condividerla".

L'audiolibro, che debutterà ad agosto insieme all'edizione cartacea, dimostra ancora una volta il potere dei videogiochi e la capacità di affrontare tematiche importanti in modo diverso, risultando inoltre un ottimo mezzo d'apprendimento che può aiutare gli studenti (e non solo) a scoprire un pezzo di storia grazie a un metodo più interattivo e coinvolgente.