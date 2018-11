Red Dead Redemption 2: record di vendite e… su YouTube

Nei suoi primi tre giorni di disponibilità, il western di Rockstar Games ha già registrato numeri da capogiro.



In termini di incassi, Red Dead Redemption 2 ha avuto il più grande fine settimana della storia dell'intrattenimento e si è piazzato giusto dietro GTA V come miglior lancio di tutti i tempi per quanto riguarda l'entertainment.



Numeri superiori a Titanic e Star Wars: Il Risveglio della Forza, per degli incassi pari a oltre 725 milioni di dollari in tutto il mondo e che hanno ristabilito anche i record di PlayStation: Sony, infatti, ha confermato che Red Dead Redemption 2 ha segnato numeri incredibili in quanto a pre-ordini, vendite al day one e vendite nei primi 3 giorni di disponibilità.



Ma il successo del nuovo titolo dei creatori di Grand Theft Auto non si ferma al botteghino, perché, intanto, su YouTube le ricerche riguardanti il gioco hanno subito un'impennata pari all'800%...



Insomma, Red Dead Redemption 2 per PS4 e Xbox One è il gioco dell'anno, e non solo: ve lo avevamo anticipato nella nostra recensione (cliccate qui per leggerla).