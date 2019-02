21 febbraio 2019 11:24 Red Dead Online si espande, in arrivo un ricchissimo aggiornamento Rockstar Games ha annunciato lʼarrivo di nuove modalità e tante migliorie per il multiplayer di Red Dead Redemption 2

Grandissime novità in arrivo per Red Dead Online, la modalità multiplayer di Red Dead Redemption 2.



Rockstar Games ha infatti annunciato la pubblicazione di un corposo aggiornamento per la fase beta del gioco, il cui arrivo è previsto per martedì 26 febbraio sia su PlayStation 4 che su Xbox One.



Ecco un riassunto delle aggiunte che i creatori di GTA hanno ideato per il loro western online:



​Nuove attività



"Le nuove aggiunte includono l'evento Free Roam Oro degli stolti, in cui i giocatori competono per il controllo di uno sgargiante Elmo d'oro. Combatti per abbattere chi indossa l'elmo, ottenere punti e impossessarti dell'elmo stesso, poi inverti i ruoli ed esegui delle uccisioni quando lo indossi per ottenere altri punti.



Le Sfide competitive si rinnovano con le Sfide Pesca. Le Sfide Pesca sono divise per tipo: scegliendo di parteciparvi otterrai l'attrezzatura necessaria per gareggiare, incluse la canna da pesca e le esche specifiche come i grilli per le sfide di Pesca al fiume, i gamberi per quelle nelle paludi e i vermi per quelle al lago. Raggiungi uno specchio d'acqua adatto per partecipare: durante il tragitto, chi partecipa alle Sfide sarà al sicuro dai criminali dal grilletto facile. Vince il giocatore che pesca la quantità maggiore di pesce in termini di peso.



In arrivo anche tre nuove Rese dei conti in cui giocatori e squadre si affronteranno per recuperare e consegnare borse, rubarsi bottini a vicenda e sopravvivere. Continua a seguirci per ulteriori informazioni su Tutto in fumo, Bottino di guerra e Scorribanda. Le gare diverranno anche più varie grazie all'aggiunta delle Gare al bersaglio: i giocatori cavalcano e colpiscono dei bersagli per superare dei checkpoint sul percorso che conduce al traguardo".