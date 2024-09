Meta annuncia Quest 3S, il visore per la realtà virtuale diventa più "accessibile"

Meta Quest 3S offrirà lo stesso processore Snapdragon XR2 di seconda generazione presente nel modello principale, così come le caratteristiche di tracking dei controller Touch Plus, ma a cambiare sarà la risoluzione del display (1832 x 1920 pixel per occhio) e le stesse lenti: rispetto al modello Quest 3, che usa le cosiddette "lenti pancake", il modello 3S includerà lenti Frensel con un campo visivo leggermente ridotto, che raggiungerà i 96 gradi in orizzontale e i 90 gradi in verticale per le esperienze in realtà virtuale.