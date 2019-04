Ratchet & Clank potrebbero tornare su PS4 con un nuovo episodio

Dopo aver realizzato Marvel's Spider-Man, uno dei giochi di supereroi più riusciti di sempre, i creatori di Spyro potrebbbero essere al lavoro su un nuovo episodio di Ratchet & Clank in arrivo a stretto giro su PS4.



È quanto sostiene l'affidabile presentatore di uno degli show su YouTube più famosi del mondo dei videogiochi, KindaFunnyGames, che in una delle sue ultime apparizioni in video ha affermato: "Non avete visto tutto di Ratchet & Clank su PS4".



L'indiscrezione va a braccetto con la recente previsione di un analista che sostiene che prima del debutto di PlayStation 5, previsto per il 2020, quest'anno ci saranno delle sorprese inaspettate per i possessori di PlayStation 4 (ve ne abbiamo parlato qui).



Le due mascotte dell'era PS2 sono pronte a tornare dopo il sucesso del remake pubblicato nel 2016 in occasione del loro debutto al cinema? A quanto pare sì, continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti dei prossimi mesi!