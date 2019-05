Primi dettagli ufficiali sul nuovo videogioco dedicato agli Avengers

Uno dei grandi protagonisti dell'E3 2019, la fiera dedicata al mondo dei videogiochi che si terrà a Los Angeles nella seconda metà di giugno, sarà Marvel's Avengers.



Annunciato nel 2017 da Square Enix e sviluppato da Crystal Dynamics ed Eidos Montreal, i responsabili di Tomb Raider, il nuovo gioco dei Vendicatori sarà mostrato martedì 11 giugno.



Non si conosce ancora molto sul suo conto, ma grazie alla descrizione ufficiale della sua presentazione possiamo anticiparvi qualche dettaglio:



"Abbracciate i poteri e seguite i membri di Crystal Dynamics mentre parlano del nuovo gioco Marvel's Avengers. Questa è l'esperienza videoludica definitiva degli Avengers: un'avventura action epica che combina narrazione cinematografica con un continuo gameplay single player e cooperativo. Riunitevi in squadre di 4 giocatori, imparate abilità straordinarie, personalizzate i vostri eroi per adattarli al vostro stile di gioco e combinate i poteri per difendere un mondo in espansione da una minaccia costante".



Marvel's Avengers fa parte della nuova strategia della casa delle idee per potenziare la sua presenza nel mercato dei videogiochi con esponenti di spicco. Il primo di questi è stato l'apprezzato Marvel's Spider-Man per PlayStation 4 (cliccate qui per leggere la nostra recensione).