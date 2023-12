Pornhub: la Chun-Li di Fortnite è il personaggio dei videogiochi più cercato dell'anno

Poco sorprendentemente, anche il 2023 si è rivelato un anno in cui migliaia di utenti hanno fatto accesso a portali che offrono contenuti per adulti.

Secondo i dati raccolti dal portale, il sinuoso personaggio del picchiaduro di Capcom si è rivelato il più desiderato dagli utenti del sito, ma il fattore inconsueto riguarda la versione ricercata dagli utenti: non si tratta, infatti, di quella del più recente Street Fighter 6, bensì la controparte presente nello sparatutto di Epic Games, Fornite.

L'infografica pubblicata sul portale per adulti svela i giochi più ricercati: insieme a Chun-Li, sul podio si trovano nomi particolarmente famosi dell'immaginario videoludico come Tifa (Final Fantasy VII), D.VA (Overwatch) e Lara Croft (Tomb Raider). Nella classifica sono presenti anche personaggi maschili come Sonic (Sonic the Hedgehog, sesto posto) e persino Mario (Super Mario Bros., ottavo posto).

La giunonica Lady Dimitrescu di Resident Evil Village si è dovuta invece accontentare del quinto posto, mentre la parte bassa della classifica vede un duo proveniente ancora una volta da Overwatch, lo sparatutto di Blizzard: al nono posto c'è la velenosa tiratrice scelta Widowmaker, mentre il decimo posto spetta all'angelica guaritrice Mercy. Ciò dimostra come nelle fantasie degli utenti (e non solo dei giocatori) si celino anche personaggi dell’universo videoludico, che non hanno "nulla da invidiare" a nomi famosi della realtà.