Pokémon Unite, quando i mostriciattoli di Game Freak incontrano League of Legends

Il mondo dei Pokémon continua ad allargarsi sempre più: dopo la presentazione tenuta da The Pokémon Company, la serie dedicata ai mostriciattoli di Game Freak arriverà nelle prossime settimane con un nuovo esperimento dal titolo Pokémon Unite, che tenta di adattare il concept di gioco a quello dei famosi MOBA come League of Legends. Non a caso, infatti, questo progetto è realizzato in collaborazione con Tencent.