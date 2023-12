Usa: giocatore completa la collezione di carte Pokémon in memoria del padre scomparso

La community di Reddit di Pokémon ha seguito con cordoglio e commozione la storia della scomparsa del padre dell’utente, noto con il nome di Raven Mandrake.

I due stavano lavorando insieme a una straordinaria collezione di carte ispirata alle creature del gioco di The Pokémon Company e Nintendo da diversi anni. Purtroppo, il giocatore ha ricevuto la carta necessaria per completarla solo dopo la morte del padre. "25 anni fa, io e mio padre abbiamo iniziato questa collezione", ha affermato l'utente sulle pagine di Reddit. "Purtroppo, stamattina è morto dopo una battaglia infernale contro il cancro. L'ultima carta che ci serviva è arrivata per posta non molto tempo dopo la sua morte. Ora la collezione è completa, papà. Ce l'abbiamo fatta".

Così, la collezione di carte Pokémon è diventata una scatola di ricordi toccanti, che risalgono a più di vent’anni fa: il compianto genitore, che all'epoca lavorava a New York, portava a suo figlio le carte ogni volta che tornava a casa. "Lui è in pace, e la pace arriverà per me col passare del tempo", ha confidato il giovane su Reddit. "Sono grato alla mia famiglia e a questa forte community di collezionisti che può apprezzare questo bel momento".

"La vita è incredibilmente interessante nei suoi schemi e nella sua poesia. Sono grato per tutto questo", ha infine affermato, descrivendo il momento in cui ha ricevuto l'ultima carta intitolata Super Energy Removal. La community dei fan di Pokémon ha accolto con immensa solidarietà il messaggio del giocatore, inondando il suo post di messaggi di sostegno di cordoglio. Grazie a quella che potrebbe apparire una semplice collezione di carte, la memoria di suo padre è stata onorata fino in fondo.