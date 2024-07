PlayStation VR2 si prepara a sbarcare su PC: avvistata l'applicazione per Steam

Manca poco ormai all'arrivo di PlayStation VR2 su computer: come annunciato precedentemente da Sony, il visore per la realtà virtuale lanciato su PS5 sarà compatibile su PC a partire dal mese di agosto, con un adattatore che ne permetterà l'uso anche al di là della console ammiraglia giapponese. Per farlo, sarà necessario un software che sarà distribuito su Steam e abiliterà l'uso dei giochi in VR sul visore.