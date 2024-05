Sebbene il secondo modello del visore per la realtà virtuale targato PlayStation abbia tutti i mezzi per superare i risultati della versione originale (che, dal lancio del 2016, ha venduto più di 5 milioni di unità in tutto il mondo), per il vicepresidente Eric Lempel la realtà virtuale non ha ancora raggiunto un bacino d'utenza tale da poter far registrare introiti significativi per Sony: "La categoria VR è importante per noi. È una categoria che può aiutarci nell'innovazione", ha dichiarato. "Non sarà mai l'unico modo utilizzato dalle persone per giocare ai videogiochi, ma siamo felici di farne parte. Ci sono esperienze fantastiche da vivere e ai consumatori piace molto. Ma per noi è un'attività nascente".