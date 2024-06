Sony salta la Gamescom: PlayStation non parteciperà alla fiera dei videogiochi

Per Sony si tratta di un'assenza che dura ormai da anni, ed è lecito credere che l'azienda preferisca aspettare fine anno per organizzare un nuovo evento digitale più corposo: le voci parlano di un PlayStation Showcase nel mese di settembre, durante il quale la casa nipponica dovrebbe svelare non soltanto i titoli in uscita nel 2025, ma anche la tanto chiacchierata versione "Pro" di PS5.