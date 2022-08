PlayStation si espande su mobile, Sony svela una nuova acquisizione

Lo ha intuitoqualche anno fa, sgretolando quel muro che impediva alle proprie esclusive di approdare anche su piattaforme come il PC; lo ha compreso pure, che da qualche tempo ha iniziato un'opera espansionistica votata a riproporre anche su computer alcune delle produzioni più importanti del suo catalogo, come il recente Marvel's Spider-Man , arrivato su PC dopo un periodo di esclusività per console durato quattro anni.

Per l'azienda guidata da Jim Ryan, però, l'apertura verso la community PC rappresenta solo il primo passo di una strategia più ampia e mirata, che per certi versi ricorda quella della "rivale" statunitense.

Nelle scorse ore, infatti,

Sony ha finalizzato l'acquisizione a titolo definitivo di Savage Game Studios

PlayStation Studios Mobile Division

opererà indipendentemente dallo sviluppo di videogame per console

giochi tripla-A per smartphone e tablet Android e iOS

, un team di sviluppo specializzato nella realizzazione di videogiochi per mobile che andrà a nutrire la neonata: si tratta di una nuova divisione che, e che avrà l'opportunità di creare nuove proprietà intellettuali o attingere dallo sconfinato catalogo di brand PlayStation per realizzare

Il team è già al lavoro su un nuovo gioco d'azione che sfrutterà il modello "live service"

Hermen Hulst

un mezzo in più per coinvolgere un maggior numero di persone con i nostri contenuti

, al fine di creare un universo in continua evoluzione che sarà aggiornato periodicamente con nuovi contenuti. Il progetto è ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo e non sarà mostrato verosimilmente per diverso tempo, tuttavia il responsabile della scuderia PlayStationsi è detto entusiasta di una simile opportunità. "Le nostre iniziative di gioco mobile fornirannoe cercando di raggiungere un nuovo pubblico che non conosce PlayStation e i nostri giochi", racconta il responsabile di PlayStation Studios.

"Abbiamo stipulato questo accordo perché

riteniamo che i leader di PlayStation Studios rispettino la nostra visione su come possiamo operare al meglio e avere successo

Michail Katkoff

, e perché anche loro non hanno paura di correre rischi", afferma, amministratore delegato e co-fondatore di Savage Game Studios, che cita inoltre la "possibilità di accedere all’incredibile catalogo di proprietà intellettuali di PlayStation e al fatto che beneficeremo del tipo di supporto che solo loro possono fornire".

Sarà interessante scoprire se il nuovo team first-party di Sony sceglierà un franchise conosciuto del passato di PlayStation, o se al contrario deciderà di esordire con un nuovo brand: è lecito credere che la casa nipponica voglia ampliare sin da subito i suoi orizzonti e far conoscere i suoi personaggi e le sue storie a un pubblico più ampio, per cui

l'idea che Savage Game Studios possa essere al lavoro su un Game as a Service basato su uno dei brand di punta di PlayStation non è assolutamente da escludere