London Studio al capolinea: chiude i battenti lo storico team di PlayStation

Gli autori di SingStar, The Getaway e Gangs of London, recentemente all'opera su PlayStation VR, chiudono dopo oltre vent'anni di carriera

Dopo i videogame per la prima, storica console di Sony, London Studio ha iniziato a sfornare un gioco dopo l'altro soprattutto nell'era di PlayStation 2, con la serie di The Getaway e i tanti titoli destinati alla telecamera EyeToy, con nove episodi lanciati nel corso degli anni.

London Studio ha poi focalizzato le proprie risorse su SingStar, uno dei franchise più popolari di PlayStation, lanciando nell'era di PS2 decine di titoli musicali dedicati a vari generi e artisti (inclusi gli ABBA, i Queen, i Take That e il "nostro" Vasco Rossi). La software house britannica ha lavorato inoltre su PlayStation Portable, realizzando l'interessante Gangs of London, prima di concentrarsi su PS3 e alla realizzazione di titoli per accessori come Wonderbook e PlayStation Move.

Nel corso degli anni, Sony ha affidato a London Studio diverse serie minori destinate a un pubblico generalista, incluso il franchise DanceStar (mai decollato realmente), lo spazio social PlayStation Home e alcuni dei titoli che sono arrivati sul primo visore PlayStation VR, come Blood & Truth e la raccolta PlayStation VR Worlds. La società ha lavorato ancora al franchise di SingStar fino all'esordio di PS4, rallentando progressivamente le operazioni fino alla cancellazione di una serie di progetti da parte di Sony, che ha colpito sia i dipendenti di London Studio che quelli di Studio Liverpool ed Evolution Studios.

La conferma della chiusura era arrivata poche settimane fa, quando Sony ha annunciato una riduzione del personale che ha portato al licenziamento di 900 dipendenti (l'8% della forza lavoro totale di PlayStation Studios) e la chiusura di London Studio. L'azienda ha così chiuso i battenti, pubblicando sui social un messaggio per ringraziare tutti i giocatori che hanno dedicato il proprio tempo ai videogame realizzati dal team.

"Per oltre vent'anni, London Studio è stato la casa di persone davvero talentuose e meravigliose dell'industria videoludica", si legge nel messaggio. "Mentre chiudiamo i battenti e andiamo incontro a nuove avventure, vogliamo ringraziare di cuore tutti i nostri giocatori e colleghi, passati e presenti, che ci hanno sostenuto nel corso degli anni. Abbiamo fatto un viaggio davvero meraviglioso".