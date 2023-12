God of War, la trilogia originale potrebbe tornare nel 2024

Un'edizione rimasterizzata in alta definizione per PlayStation 5 permetterebbe ai giocatori di riscoprire le avventure del dio della guerra ambientate nella mitologia greca

Mentre il leggendario Kratos si prepara a guardare al futuro dopo le sfide del Valhalla di God of War: Ragnarok , la saga di Sony Santa Monica potrebbe tornare già nei prossimi mesi con una raccolta dedicata alle prime avventure del dio della guerra: sono sempre più frequenti le voci che vorrebbero la riedizione in alta definizione della trilogia originale di God of War su PlayStation 5 tra il 2024 e il 2025.

Le indiscrezioni parlano di una riedizione dei primi tre capitoli della saga realizzata dallo studio californiano e lanciati su PlayStation 2 e PS3 tra il 2005 e il 2010.

Secondo le voci di corridoio, la raccolta sarà intitolata God of War Remastered Trilogy e includerà non soltanto l'originale capitolo di God of War, ma anche i suoi seguiti God of War II (2007) e God of War III (2010). Sarebbero esclusi dall'iniziativa il prequel God of War: Ascension (lanciato su PlayStation 3 nel 2013) e spin-off come Betrayal (mobile, 2007), Chains of Olympus (PSP, 2008) e Ghost of Sparta (PSP, 2010). Si tratterebbe di un ottimo modo per recuperare le avventure del protagonista Kratos nell'antica Grecia.

A onor del vero, la presenza di molteplici riferimenti al passato del dio della guerra nel nuovo DLC di Ragnarok suggerisce che Santa Monica Studio possa avere piani ben differenti per ingannare l'attesa tra la fine del ciclo norreno e l'inizio di una nuova saga: visti i numerosi modelli poligonali di nemici della trilogia originale (e persino armi e personaggi), ricreati completamente da zero dallo studio per il contenuto aggiuntivo offerto gratuitamente agli utenti PlayStation, non è da escludere che Sony abbia in programma qualcosa di più di una semplice riedizione, al fine di attirare l'utenza alla scoperta delle "origini" di uno dei franchise più importanti della scuderia first-party.

L'annuncio, a detta dell'insider Nick Baker, arriverà nel corso del 2024, con la software house californiana che non ha ancora finalizzato la data di uscita: possibile il lancio nel corso del prossimo anno, ma non è da sottovalutare l'ipotesi che la riedizione possa esordire entro il 2025 per concedere agli sviluppatori tutto il tempo necessario a finalizzare il progetto.