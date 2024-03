Ghost of Tsushima: l'esclusiva PlayStation si prepara al salto su PC

È atteso nelle prossime ore l'annuncio della versione PC di Ghost of Tsushima : il videogioco d'azione realizzato da Sucker Punch Productions, uno dei team first-party della scuderia PlayStation, dovrebbe essere infatti il prossimo titolo prodotto da Sony Interactive Entertainment a esordire su computer come parte del processo di espansione voluto dall'azienda nipponica e arriverebbe a quattro anni dall'uscita su PS4 .

Ambientato sull'isola di Tsushima ai tempi della prima invasione mongola del Giappone, Ghost of Tsushima è uno dei nuovi brand di maggior successo tra quelli proposti negli ultimi anni da PlayStation Studios: non sorprende, in tal senso, che Sony abbia in programma di espandere i suoi orizzonti proponendo l'avventura di Jin Sakai anche su PC.

Dopo il lancio avvenuto su PlayStation 4 nell'estate del 2020 e la riproposizione su PlayStation 5 all'interno della cosiddetta Director's Cut, che include un'espansione a pagamento e una serie di migliorie dal punto di vista contenutistico e audiovisivo, il titolo di Sucker Punch Productions ha fatto registrare oltre 10 milioni di unità vendute su console PlayStation, numeri che potrebbero aumentare raggiungendo una platea sensibilmente più ampia come quella degli utenti PC.

Stando alle informazioni rilevate dall'insider Nick Baker, Ghost of Tsushima sarà annunciato nelle prossime ore (si parla del pomeriggio del 5 marzo) e arriverà su Steam quest'anno: un ottimo modo per prepararsi al seguito ufficiale, attualmente in lavorazione esclusivamente su PS5 e previsto non prima del 2025 a giudicare dalle ultime indicazioni condivise da Sony in occasione della presentazione dei suoi risultati finanziari.

Per Sony si tratterebbe dell'ennesimo pezzo da novanta lanciato su una piattaforma non di sua proprietà dopo la distribuzione di God of War, Horizon: Zero Dawn, Marvel's Spider-Man, Ratchet & Clank: Rift Apart, Returnal, The Last of Us: Parte I e il recente Helldivers II, rivelatosi in meno di un mese uno dei titoli multipiattaforma di maggior successo di Sony, al punto da convincere l'azienda a continuare a pubblicare con maggior costanza i suoi giochi (e persino le periferiche come PlayStation VR2) su computer per massimizzare i profitti.

Con Horizon: Forbidden West in dirittura d'arrivo e le indiscrezioni sempre più insistenti su Ghost of Tsushima, il parco titoli di PlayStation Studios disponibile su Steam continuerà a crescere e a portare nelle casse del colosso giapponese introiti da reinvestire nella creazione di giochi inediti per la sua console ammiraglia, sperando nel frattempo che la situazione dell'industria possa stabilizzarsi e che non si verifichino ulteriori licenziamenti tra le fila di Sony Interactive Entertainment.