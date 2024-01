Sony incanta il pubblico di Las Vegas: ecco l'auto che si guida con il controller PlayStation

In futuro basterà un semplice controller per guidare un'auto: è quanto mostrato al CES 2024 da Sony , che in occasione della sua conferenza alla fiera di Las Vegas ha svelato la nuova versione del prototipo Afeela di Sony Honda Mobility.

La possibilità di guidare a distanza tramite un semplice joypad per la console ammiraglia PlayStation, tuttavia, sembrerebbe essere una semplice "tech demo" studiata per mostrare le potenzialità della vettura e del suo software avanzato.

Durante la presentazione di Sony alla fiera dell'elettronica di consumo che si tiene ogni anno in Nevada, l'azienda nipponica ha ospitato anche una nuova dimostrazione dedicata alla vettura elettrica realizzata in collaborazione con Honda, come parte del nuovo gruppo Sony Honda Mobility. "La dimostrazione di guida a distanza punta a mostrare le potenzialità tecnologiche", ha dichiarato Kawanishi parlando della tecnologia alla base del progetto Afeela. "Crediamo tuttavia che il suo software possa definire nuove funzioni e offrire nuovi valori. Vogliamo ridefinire il rapporto tra le persone e la mobilità".

Già in passato, Sony Honda Mobility aveva confidato la volontà di creare un'auto elettrica capace di competere con le più moderne soluzioni di Tesla, arrivando persino a studiare una forma per integrare l'hardware di PlayStation 5 all'interno di Afeela. Sebbene non ci siano stati grossi passi in avanti durante la presentazione al CES 2024, Sony ha confermato che la sua auto elettrica includerà alcune possibilità di personalizzazione legate al mondo dei videogiochi e dell'intrattenimento, mostrando delle opzioni che "colorano" l'auto con il mondo di Spider-Man: Across the Spider-Verse e quello di Fortnite.

Proprio quest'ultimo è al centro di una più ampia collaborazione tra Sony ed Epic Games: le due parti, infatti, hanno studiato una sorta di ecosistema digitale che consente di creare nuovi spazi virtuali per dar vita a un'esperienza utente innovativa nell'ambito della mobilità. "Questo strumento simula le condizioni ambientali esterne, come le informazioni sugli altri veicoli, i pedoni, il terreno e le condizioni meteo", ha confidato il presidente di Sony Honda Mobility. Combinando questa tecnologia con la realtà aumentata, gli utenti potranno godere di un'esperienza coinvolgente che migliora anche la sicurezza. L'azienda fornisce una mappa 3D di grande impatto visivo, alla quale si sovrappongono metadati provenienti da Internet. I dati delle mappe possono essere utilizzati anche per ampliare le possibilità di sviluppo di funzioni di gioco e di intrattenimento".

Sebbene l'idea di poter guidare a distanza la propria vettura sia destinata a restare una semplice dimostrazione, almeno per il momento, Sony ha confermato che presto i giocatori in possesso di PlayStation 5 saranno in grado di pilotare virtualmente la nuova auto Afeela EV: il prototipo arriverà attraverso un aggiornamento gratuito nel mondo di Gran Turismo 7, permettendo a chiunque vorrà di utilizzare DualSense per sfrecciare tra le strade virtuali del simulatore di guida di Polyphony Digital. Lo stesso studio sta collaborando con il gruppo Sony Honda Mobility per il prototipo di Afeela: "Lo scopo di questa partnership è quello di sviluppare veicoli che fondano il virtuale e il reale, incorporando i sensi e le emozioni umane, combinando la tecnologia di simulazione di Polyphony Digital con lo sviluppo di veicoli reali".