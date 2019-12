PlayStation 5, uno sguardo al possibile design del controller DualShock 5

Continuano le speculazioni su quello che sarà l'aspetto di PlayStation 5 e in particolare del suo controller DualShock 5 , specialmente dopo che la rivale Microsoft ha mostrato il design finale della prossima Xbox , il cui modello di punta si chiamerà Series X . Il sito olandese Let's Go Digital, che già aveva realizzato un render del kit di PS5 riservato agli sviluppatori (poi rivelatosi veritiero), ci ha riprovato con una riproduzione del nuovo controller.

Basandosi sui nuovi brevetti, il sito ha ricostruito quello che dovrebbe essere l'aspetto del joypad di PlayStation 5, focalizzandosi principalmente sull'aspetto dei nuovi grilletti L2 e R2, sull'assenza della Lightbar posteriore e sulla connettività USB-C, che prenderà il posto dell'attuale micro-USB.

Il design è stato ripreso dal designer italiano Giuseppe Spinelli, che ha realizzato un modello tridimensionale animandolo nella fotogallery che trovate di seguito.

PlayStation 5: ecco una ricostruzione del nuovo controller
Un artista italiano ha ricreato il design di DualShock 5 basandosi sui recenti brevetti registrati da Sony

Let's Go Digital ha proposto un render più raffinato del devkit di PS5, che lo stesso Spinelli ha poi animato per dare un'idea di quello che sarà l'aspetto della versione speciale riservata agli sviluppatori (che, è bene specificarlo, non sarà il design finale del modello in vendita nei negozi). Date un'occhiata alla gallery seguente:

PlayStation 5, il devkit visto da vicino
Un artista del Bel paese ha ricostruito un modello tridimensionale del kit per gli sviluppatori della prossima console di Sony

Aspettando la presentazione ufficiale di PlayStation 5, che dovrebbe avvenire nei primi mesi del 2020, ricordiamo che la console next-gen di Sony sarà disponibile dalle festività natalizie del 2020.

