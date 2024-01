Gb: bambino infila del prosciutto nel lettore di PS5, scoppia la lite tra le mamme

La storia è finita su Reddit e ha scatenato, come di consueto, non poche perplessità. Una donna britannica ha raccontato di essere rimasta inorridita quando si è accorta che la PlayStation 5 di suo figlio (10 anni) era stata "rovinata" dal nipote (4 anni), figlio di sua sorella, poche ore dopo averla ricevuta.

La donna ha preteso che la sorella acquistasse una nuova console di gioco dopo aver lasciato inosservato suo figlio mentre era a casa sua, al punto da poter agire indisturbato e inserire una fetta di prosciutto nel lettore Blu-ray di PlayStation 5. Infuriata, la donna ha persino detto alla sorella che, se non avesse sostituito la console, non avrebbe più ospitato la sua famiglia e non si sarebbe più fidata di loro.

"Mio figlio di 10 anni ha ricevuto una PlayStation per Natale. Mio nipote di quattro anni ha infilato un pezzo di prosciutto nel lettore disco e ha cercato di accenderla. Ha anche fatto cadere un controller sul pavimento danneggiandolo leggermente", si è sfogata la donna su Reddit. "La PlayStation funziona, ma preferisco che mia sorella ne compri una nuova a mio figlio. Mia sorella sostiene che mi stia comportando in modo assurdo e che la console funziona ancora bene. Le ho detto che, a meno che non ricompri la console, non li avrei mai più invitati a casa mia".

Nella sezione dei commenti si è scatenato dunque un acceso dibattito: alcuni ritengono che la donna sia stata troppo dura con la sorella, mentre altri pensano che avrebbe dovuto tenere d'occhio suo figlio. Altri sostengono che la mamma del bambino di quattro anni avrebbe dovuto sorvegliare il figlio e assumersi la responsabilità delle sue azioni, non avendolo fermato dal danneggiare PS5.

Alcuni utenti hanno ribadito che la console funziona bene al momento, quindi non sarebbe un problema così grande come suggerito dalla donna. Altri, al contrario, ribadiscono che per quanto la console sembri funzionare perfettamente al momento, non è da escludere che i liquidi del prosciutto possano essere penetrati all'interno della console e finiscano per danneggiarla nel medio/lungo periodo.

L'unico commento plausibile resta sempre quello dell'agire responsabilmente da genitore e allontanare ogni oggetto che possa risultare pericoloso dalla portata dei più piccoli.