PlayStation 5 Pro, primo sguardo al design: presentazione ormai imminente

A quanto pare, PS5 Pro sarà una console concepita per la fruizione in formato digitale, vista la totale assenza di un vano per il disco Blu-ray e di un tasto per l'espulsione del supporto ottico, ma non è da escludere che Sony abbia previsto la possibilità di utilizzare il lettore removibile per la nuova versione di PlayStation 5 anche su PS5 Pro, così da accontentare coloro che desiderano utilizzare i videogiochi in formato fisico.