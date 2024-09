PlayStation 5 Pro: il modello del 30esimo anniversario nelle mani dei bagarini, prezzi da 2mila euro

Il modello commemorativo di PS5 e della nuova PlayStation 5 Pro, annunciato solo pochi giorni fa come parte dei festeggiamenti per il 30esimo anniversario dal lancio di PSone sul mercato giapponese, è stato messo in vendita da Sony nelle scorse ore attraverso il negozio ufficiale PlayStation Direct, ma questa mossa non è servita ad arginare i soliti bagarini.