PlayStation 5, è allarme pirateria: gli hacker mettono "a nudo" il codice sorgente della console

Il gruppo hacker Fail0verflow, che aveva già sbloccato i sistemi di PS3 e PS4, sembrerebbe essere riuscito a trovare un modo per aggirare le difese del sistema operativo di PS5 a circa un anno dal suo esordio sul mercato: intervenendo sul codice sorgente dopo che un recente aggiornamento del firmware ha generato un "buco" da penetrare, il gruppo sostiene di aver scovato le root key simmetriche della console e aver compiuto di conseguenza il primo, importante passo verso un potenziale jailbreak di PS5.

Ciò permetterebbe di installare dei firmware personalizzati e, di conseguenza, versioni speciali del sistema operativo in grado di riprodurre software non ufficiali, app e videogiochi piratati: un problema enorme per Sony, che potrebbe essere in grado di arginare il problema in tempi sufficientemente brevi. Al momento non sappiamo se gli hacker siano riusciti effettivamente a sbloccare completamente il sistema operativo della console, e non resta che sperare che la casa giapponese sia in grado di individuare il "buco" e provvedere al più presto a preparare una contromisura.

