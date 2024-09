PlayStation si prepara al 30esimo anniversario e "conferma" PS5 Pro

Sebbene Sony abbia evitato finora di commentare le speculazioni, in occasione dell'annuncio delle nuove iniziative per celebrare il 30esimo compleanno di PlayStation (previsto per il 3 dicembre 2024, trent'anni dopo l'uscita della prima console in Giappone) il gigante nipponico ha condiviso una nuova illustrazione in cui tutte le console, i controller e gli accessori realizzati negli anni vanno a formare i quattro inconfondibili simboli di PlayStation. Tra questi c'è anche una "console misteriosa" mai vista prima, il cui aspetto è fin troppo simile a quello di PlayStation 5 e della sua "revisione Slim".