PlayStation 2 nella storia del Giappone: è uno dei prodotti più importanti per scienza e tecnologia

Con l'aggiornamento del 2024, infatti, il registro Future Technology Heritage ha accolto 18 nuovi prodotti, aggiungendo PlayStation 2 per il contributo fornito al mercato videoludico (e non solo): "I suoi splendidi effetti grafici erano paragonabili a quelli dei titoli presenti all'epoca nelle sale giochi, offrendo delle espressioni realistiche", si legge nel testo fornito dal museo, che sottolinea come da PlayStation 2 in poi, l'evoluzione della grafica nei videogame sia stata guidata dalle console domestiche e non dai cabinati delle sale "arcade".