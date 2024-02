Tekken 8: giocatore salva il personaggio del fratello scomparso per "continuare a giocare con lui"

L'utente di Reddit, conosciuto con il nome Melodic_Insect1356, ha raccontato sul sito la sua triste storia, affermando di aver perso improvvisamente il fratello.

L'utente ha raccontato che suo fratello, scomparso all'età di soli 26 anni, era un grande amante del personaggio di Lee sul picchiaduro di Bandai Namco e stava dedicando molto tempo ad allenarsi nel tentativo di affinare le sue abilità, salire di grado e poter così gareggiare nei tornei locali in Texas. Dopo la sua morte, il fratello ha cercato in tutti i modi di preservarne la memoria cercando di salvare il cosiddetto "ghost".

Si tratta di una riproduzione creata dall’intelligenza artificiale che emula lo stile di un giocatore in carne e ossa per consentire agli utenti di allenarsi con un personaggio "simile", per strategie e conduzione della partita, a quello del giocatore analizzato. Il giovane ha chiesto alla community di Reddit se ci fosse un modo per salvare il ghost di suo fratello al fine di continuare a giocare contro di lui, per quanto l'avatar creato dall'IA non fosse perfettamente in linea con lo stile del fratello.

Il post è stato condiviso su X, dove ha attirato l'attenzione del producer del picchiaduro Katsuhiro Harada e del director Kohei Ikeda. Entrambi gli autori di Tekken 8 hanno espresso il loro cordoglio alla famiglia e hanno confermato che i dati del "ghost" gestito dall'intelligenza artificiale possono essere scaricati localmente sul sistema del giocatore, conservandoli anche se in caso di cancellazione dai server del gioco.

Inutile sottolineare come l'attenzione ottenuta dai "pesi massimi" di Tekken, nonché i tanti messaggi di affetto riceviti dai fan del picchiaduro, abbiano riempito di gioia l'utente texano. "È stato del tutto inaspettato", racconta. "Grazie a tutti i presenti e al team di Tekken. Hanno creato davvero qualcosa di speciale". Tanti i messaggi di supporto da parte degli utenti delle due piattaforme social, alcuni dei quali hanno voluto raccontare le proprie esperienze in un enorme ambiente di condivisione che solo l'universo dei videogame sa creare.