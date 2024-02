Hideo Kojima torna allo spionaggio, nuovo progetto in collaborazione con PlayStation

Il papà di Metal Gear Solid e Death Stranding annuncia un franchise in esclusiva PlayStation che azzererà i confini tra cinema e videogioco

Oltre a mostrare un nuovo trailer di Death Stranding 2: On the Beach , seguito ufficiale del videogame che nel 2019 ha segnato il nuovo corso di Kojima Productions , il leggendario game designer giapponese ha confermato di essere al lavoro su un nuovo gioco di spionaggio in esclusiva per PlayStation .

È un Hideo Kojima scatenato, quello che si è presentato all'evento State of Play organizzato da Sony nelle scorse ore.

Il progetto, nome in codice "PHYSINT", si trova attualmente nelle fasi concettuali iniziali: lo sviluppo avrà inizio solo una volta terminati i lavori su Death Stranding 2: On the Beach, il cui esordio è stato fissato a un generico 2025 durante l'evento digitale di Sony.

PHYSINT rappresenta un ritorno alle origini per Kojima, che con questa nuova proprietà intellettuale ha confermato l'intenzione di tornare al genere dei giochi d'azione e spionaggio a quasi quarant'anni dall'esordio della saga di Metal Gear, il franchise che ha consacrato definitivamente lo sviluppatore giapponese classe 1963. Il progetto coinvolgerà Sony e il suo studio cinematografico Columbia Pictures per dar vita a un videogame in grado di assottigliare i confini tra cinema e videogioco.

Con il supporto di Sony Interactive Entertainment, ribadito a gran voce dal responsabile Hermen Hulst, il nuovo gioco di spionaggio d'azione utilizzerà una tecnologia all'avanguardia e offrirà come da traduzione un cast stellare per offrire un'esperienza senza precedenti, creando un "film interattivo" dalla grafica realistica e per proporre a chi ama l'intrattenimento interattivo un "nuovo modo di sperimentare una storia coinvolgente".

"Sono fiero di annunciare che Kojima Productions sta creando un nuovissimo gioco di azione e spionaggio. I preparativi sono attualmente in corso, ma la fase di produzione inizierà solo dopo la conclusione dello sviluppo di Death Stranding 2", ha dichiarato Hideo Kojima. "Abbiamo una vastissima esperienza con Sony Interactive Entertainment, avendo coltivato insieme il genere dell'azione e spionaggio per quasi trent'anni. Sebbene la maggior parte delle collaborazioni con Sony in passato siano state per i videogiochi, l'azienda produce anche musica e film: questa sarà sicuramente una collaborazione a 360 gradi".

È lecito chiedersi quando potremo assistere al debutto di un progetto così ambizioso: con l'uscita di Death Stranding 2 fissata al 2025 e Kojima impegnato su un altro videogioco in esclusiva per Xbox, è probabile che PHYSINT sia destinato a esordire sul finire del ciclo vitale di PS5 o all'inizio della generazione di PlayStation 6. Considerando il periodo di circa tre o quattro anni per lo sviluppo di un moderno videogame, è difficile credere che la nuova opera del game director possa arrivare prima del 2028/2029.