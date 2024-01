Palworld, l'identikit del nuovo videogioco dei record

Un po' Pokémon, un po' Valheim, il nuovo videogame di sopravvivenza di Pocket Pair per PC e Xbox ha superato 6 milioni di copie vendute in quattro giorni

Lanciato in versione "Accesso Anticipato" lo scorso 19 gennaio, Palworld ha saputo conquistare il mondo di videogiochi con risultati impressionanti: annunciato come un "clone dei Pokémon con le armi", il titolo di sopravvivenza creato da Pocket Pair ha fatto registrare 6 milioni di copie vendute in soli quattro giorni , ottenendo un picco di 1,7 milioni di giocatori simultanei .

Il progetto dello studio giapponese è arrivato in una versione preliminare per PC e Xbox da pochi giorni, ma sembra già essere riuscito a conquistare il pubblico grazie a una miscela che prende in prestito diversi spunti e li fonde per dar vita a un'esperienza di gioco interessante.

Così, alle meccaniche di gioco tipiche dei survival in cui tocca creare un rifugio, raccogliere risorse e procurarsi da mangiare per non morire di stenti, si uniscono i cosiddetti "Pal", creature simili ai Pokémon (in alcuni casi, talmente simili da avvicinarsi pericolosamente al "plagio") che possono essere catturate in quello che è un vasto open-world, uno scenario completamente esplorabile. A questo punto, il giocatore può addestrare i suoi Pal per potenziarli e sebbene in alcuni casi si tenda a trattare queste creature come "schiave", il gioco ricicla alcune idee viste nella serie di Nintendo e The Pokémon Company cercando di espanderle con qualche guizzo di vivacità.

Una delle particolarità di Palworld, infatti, risiede nella possibilità di fornire ai colorati Pal delle armi da fuoco, rendendoli sensibilmente differenti nei pattern d'attacco e nelle tattiche di combattimento dalla musa ispiratrice. Rispetto a Pokémon, inoltre, Palworld punta molto sul crafting (ovvero la costruzione di oggetti partendo dalle risorse accumulate dopo la raccolta, qui gestita con maggiore realismo e attenzione alla quantità di oggetti che è possibile trasportare). Insomma, c'è tanta strategia e altrettanta varietà, anche grazie al sistema di crescita dei Pal che dona nuove abilità, nuove armi da fuoco e nuove sinergie man mano che si avanza nell'avventura.

Sebbene la trama non sia propriamente il pezzo forte di Palworld, questo particolare mix ha "rapito" tanto i giocatori che amano Pokémon quanto coloro che cercavano un taglio più maturo dalla saga di The Pokémon Company. Così, il videogame di Pocket Pair ha venduto un milione di copie dopo otto ore dal lancio, superando tre milioni di copie nel primo fine settimana e raggiungendo cinque milioni dopo tre giorni.

Con una media di 86mila copie vendute ogni ora, il gioco di sopravvivenza ha appena tagliato il traguardo di sei milioni di copie, ma il suo successo sembra solo all'inizio: su Steam, la piattaforma di distribuzione digitale creata da Valve per gli utenti PC, Palworld è uno dei giochi di maggior successo, mentre la disponibilità su PC/Xbox Game Pass rende il bacino d'utenza del titolo potenzialmente maggiore, considerando che qualunque abbonato al servizio può scaricare Palworld e avviarlo gratuitamente.

Per Microsoft è un successo forse inaspettato, ma certamente gradito: la casa di Redmond si trova tra le mani un'esclusiva di peso che continua ad attirare l'interesse dei videogiocatori, aspettando un possibile lancio su PlayStation e Nintendo Switch che, siamo certi, non tarderà ad arrivare.