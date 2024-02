Switch 2 in ritardo, la console di Nintendo potrebbe arrivare entro marzo 2025

Da tempo, ormai, si parla dell'erede di Nintendo Switch , la console dei record dell'azienda giapponese che il prossimo mese festeggerà il suo settimo compleanno: sebbene le ultime indiscrezioni parlassero di un lancio entro la fine di quest'anno per la nuova piattaforma ibrida, nota al momento come " Switch 2 " o " Super Nintendo Switch ", le ultime voci provenienti dal Brasile sembrano suggerire un rinvio a marzo 2025 .

La notizia è arrivata infatti dal giornalista brasiliano Pedro Henrique Lutti Lippe, che in un episodio del podcast "OX do Controle" ha dichiarato di aver ricevuto queste informazioni da cinque fonti differenti.

L'erede di Switch, che avrebbe dovuto essere presentata entro la fine di giugno per poi esordire sul mercato nella parte finale del 2024, sarebbe stata rinviata da Nintendo per offrire agli sviluppatori della casa di Kyoto il tempo necessario a rifinire i titoli di lancio, così da presentarsi sul mercato con un catalogo di giochi first-party di tutto rispetto. In poco tempo, le stesse voci sono state confermate da portali internazionali come Eurogamer e VGC, che confermano i nuovi piani della società nipponica per presentarsi al meglio in un mercato sempre più instabile.

Secondo VGC, alcune aziende di terze parti che stavano lavorando ad alcuni prodotti (non è chiaro se videogiochi o accessori) per Switch 2 sarebbero state informate da Nintendo di un rinvio interno dal quarto trimestre del 2024 al primo trimestre del 2025.

L'intenzione di Nintendo è di lanciare una nuova console con un catalogo di giochi esclusivi più solido, e in tal senso è lecito attendersi una campagna di comunicazione simile a quella seguita dalla grande N ai tempi di Switch: annuncio a ottobre o novembre 2024, con un primo trailer capace di mostrare le potenzialità della console, e lancio ai primi di marzo 2025, così da concludere l'anno fiscale 2024/2025 con una spinta non indifferente garantita da Switch 2.

Le stesse voci sono state confermate da Bloomberg ed Eurogamer, che sostiene come "il lancio della console sia stato spostato ai primi mesi del nuovo anno, restando sempre entro il termine del prossimo anno fiscale, per assicurarsi che la line-up di lancio di Switch 2 possa includere il maggior numero di giochi possibile".

A questo punto, è possibile che Nintendo voglia sfruttare i mesi che restano con qualche ultimo botto da proporre su Nintendo Switch per tentare di vendere più unità possibili prima del lancio della prossima ammiraglia, lasciando i nuovi giochi di spessore (le indiscrezioni parlano di Mario Kart 9 e Metroid Prime 4, tra gli altri) come attrazioni di rilievo per spingere le vendite del suo prossimo hardware di punta.