Nintendo Switch 2 sarà compatibile con i vecchi videogiochi e servizi, annuncio entro marzo 2025

Nel frattempo, le vendite dei videogiochi continuano a non deludere: con oltre 2 milioni e mezzo di copie per The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, un milione e mezzo di copie per Luigi's Mansion 2 HD e quasi 2 milioni di pezzi per Paper Mario e il portale millenario, i titoli esclusivi per Switch non hanno tradito le aspettative e continuano a rappresentare un punto di forza per l'azienda asiatica, che si gode anche l'incredibile successo di titoli con otto anni sul groppone come Mario Kart 8 Deluxe: dopo aver venduto più di 2 milioni di copie nell'ultimo periodo, il gioco di guida ha superato 64 milioni di copie vendute dal lancio ed è il titolo di maggior successo nella storia di Switch.