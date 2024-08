Giappone: il museo di Nintendo aprirà ufficialmente in autunno

I biglietti saranno venduti tramite una sorta di lotteria e garantiranno l'ingresso per data e ora specifiche. Per partecipare, bisognerà iscriversi in anticipo all'estrazione per le date prescelte e pagare i biglietti una volta selezionati tramite il sito ufficiale della struttura. Il costo varia da 3.300 yen (circa 20 euro) per gli adulti dai 18 anni in su fino a 1.100 yen (quasi 7 euro) per i bambini dai 6 agli 11 anni, mentre i più piccoli (da 0 a 5 anni) potranno accedere gratuitamente.