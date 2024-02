Usa: ecco la band jazz che suona dal vivo la colonna sonora di Mario Kart durante i tornei

Una band americana specializzata in musica jazz ha pensato di dare il proprio contributo ad alcuni tornei locali di Mario Kart 8 Deluxe , decidendo di suonare dal vivo la colonna sonora del videogioco di guida creato da Nintendo per Switch.

La band, che prende il nome di Mario Kart 8 Live, è guidata da Ethan Neel, batterista e portavoce del gruppo, che ha pensato di accompagnare le sessioni di Mario Kart con della musica dal vivo tratta dalla sua colonna sonora.

"C'è sempre stato un abbinamento naturale tra i videogiochi e colonne sonore", ha spiegato Neel. "Ognuno di noi ricorda alcuni suoni da Mario Kart, e da lì sono nate alcune canzoni fondamentali. Suonare dal vivo la musica del gioco non è una novità, ma noi volevamo proporre un'idea più fresca e ci siamo resi conto che nessuno avesse mai fatto una cosa simile negli Stati Uniti. Abbinare le due cose ci è sembrato davvero naturale: in fin dei conti tutti amano Mario Kart, che rappresenta da sempre una grande fonte di divertimento".

Il primo passo per mettere in piedi la band è stato di Ethan Neel, che ha inviato un messaggio al suo vecchio amico, il bassista venezuelano Nelson Gonzalez. "Gli ho mandato un messaggio per cercare di spiegare la mia idea, pensando: 'Cosa ci vuole per mettere su una band dal vivo questa?'", racconta il batterista, che confida come Gonzalez si sia mostrato immediatamente entusiasta dall'idea, decidendo di portare con sé il sassofonista Collin Ferrell, conosciuto all'Università dell'Oklahoma. Per completare la formazione, poi, sono stati ingaggiati il chitarrista Noah Roberts e il tastierista Kendrick McKinney.

Come sottolinea Neel, la musica per videogiochi dal vivo non è certo una novità, ma suonare con una band durante situazioni imprevedibili come un torneo all'interno di un bar può rappresentare una sfida particolare anche per musicisti jazz abituati a improvvisare, che devono scandire ogni momento saliente della gara: il sassofonista e flautista Collin Ferrell, per esempio, ha il compito più importante, ovvero dare inizio a ogni gara con quattro battute e "chiamare" il momento del finale al resto della band. "Non voglio rovinare la partenza veloce, quindi mi concentro sulla persona in testa", ha spiegato. "La band suona finché il primo giocatore non arriva all'ultimo giro, e da qui iniziamo ad aumentare il ritmo. Quando la prima persona ha tagliato il traguardo, passiamo al tema della vittoria, che consiste in un groove più rilassante".

Assemblare una colonna sonora come quella pensata dal quintetto non è stato semplice. "Lavoriamo tutti come musicisti professionisti, quindi è stato un processo di arrangiamento e apprendimento delle canzoni", ha affermato Gonzalez. "Le canzoni sono per big band complete, quindi ci è voluto un po' di tempo per capire come ricrearle al meglio per cinque elementi". Nonostante le difficoltà, attualmente la band ha preparato un repertorio che include 32 delle 48 canzoni di Mario Kart 8 Deluxe, con i componenti che hanno intenzione di preparare il resto non appena possibile.

"Avevamo una data per il primo torneo, quindi dovevamo preparare quello che potevamo in tempo", ha raccontato Ferrell, che conferma come finora la band abbia tenuto due concerti, il primo nel dicembre 2023, e il secondo lo scorso mese a Oklahoma City. Altre date sono state annunciate per il mese di marzo.

Per la band resta da decidere il nome definitivo. "Al momento, il nostro nome è solo Mario Kart 8 Live perché non abbiamo mai suonato la musica di altri giochi", dichiara Ferrell, che però è fermamente convinto che il gioco di guida di Nintendo sia uno dei pochi accessibili a tutti e che possa includere una band dal vivo. "Chiunque può giocare a Mario Kart", ha continuato. "È accessibile, non è incredibilmente tecnico, non bisogna premere 8mila tasti. Basta tenere premuto il tasto A e il gioco è fatto. Chiunque sia interessato può sedersi e cercare di fare del suo meglio".