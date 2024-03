Paper Mario, Luigi's Mansion e il ritorno al cinema: tutte le novità del Mario Day 2024

Si è tenuto nelle scorse ore il Mario Day 2024 , consueto evento indetto da Nintendo che ogni 10 marzo festeggia l'icona più rappresentativa dei videogiochi con annunci a tema: per l'occasione, la casa di Kyoto ha confermato le date di lancio degli ultimi giochi di Mario destinati a esordire su Nintendo Switch , annunciando inoltre la rinnovata collaborazione con lo studio Illumination per un nuovo film d'animazione .

Per celebrare il Mario Day (che si tiene ogni 10 marzo per l'assonanza tra la data "March 10th", abbreviata in "Mar 10" secondo le convenzioni americane, e il nome "Mario"), Nintendo ha annunciato una serie di novità che riguardano l'idraulico baffuto che rappresenta ancora oggi uno dei personaggi più amati dei videogame.

In ambito di nuove uscite, l'azienda nipponica ha confermato che Paper Mario: Il Portale Millenario, riedizione del classico gioco di ruolo per GameCube, sarà disponibile su Switch in una versione impreziosita da un comparto grafico in alta definizione e qualche novità, così come Luigi's Mansion 2 HD, altro videogame particolarmente apprezzato dagli utenti che è stato lanciato originariamente da Nintendo sulla sua console viola.

Il primo arriverà sulla piattaforma ibrida il 23 maggio, mentre l'avventura "spaventosa" del fratello di Mario arriverà su Switch il 27 giugno. Ad accompagnarli ci saranno inoltre altri tre titoli di Mario proposti dalla società nipponica ai tempi di Game Boy e Game Boy Color: a partire da domani, Dr. Mario, Mario Golf e Mario Tennis saranno disponibili per l'uso per tutti gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online, permettendo di rivivere alcuni dei titoli di Super Mario che hanno dato vita a franchise differenti ma sempre apprezzatissimi.

Si tratta, verosimilmente, delle ultime avventure dell'icona di Nintendo destinate a essere pubblicate su Switch, visto che l'azienda sta lavorando alacremente alla realizzazione della sua prossima console in vista di un esordio nel 2025: è lecito credere che la società decida di puntare su altre saghe nei prossimi mesi per poi lanciare un nuovo gioco principale di Super Mario per accompagnare l'uscita di Switch 2.

Nel frattempo, il creature del personaggio, Shigeru Miyamoto, ha confermato che l'espansione della serie al di fuori dei videogiochi continuerà: il leggendario designer giapponese ha ufficializzato lo sviluppo di un seguito per Super Mario Bros. - Il Film, che arriverà nelle sale americane il 3 aprile 2026 ed entro la fine dello stesso mese in altri territori.

Rinnovata la collaborazione con lo studio Illumination, che dopo aver interpretato alla grande l'universo di Super Mario per la sua trasposizione sul grande schermo, avrà modo di espandere ulteriormente il suo universo per una nuova avventura nel Regno dei Funghi (e non solo).

A proposito di collaborazioni, Nintendo ha annunciato un nuovo accordo con LEGO per la creazione di un progetto a tema Mario Kart: si tratta di set a tema realizzati dal brand danese per la serie di videogiochi di guida di Nintendo, nonché di un possibile preludio al nuovo videogame principale della saga che dovrebbe far parte dei titoli di lancio di Switch 2 dopo lo stratosferico successo di Mario Kart 8 Deluxe.