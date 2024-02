Nintendo Direct sta per tornare: un evento per scoprire i giochi in arrivo entro giugno

Dopo le presentazioni tenute da Microsoft con Xbox Developer Direct e Sony con State of Play , all'appello mancava solo Nintendo : la casa di Kyoto ha finalmente svelato il suo primo evento digitale del 2024, confermando l'arrivo di un Nintendo Direct incentrato sulle produzioni di terze parti in uscita entro il primo semestre dell'anno su Switch .

L'evento, intitolato Nintendo Direct: Partner Showcase, si terrà nel pomeriggio del 21 febbraio e vedrà la partecipazione di sviluppatori e publisher di terze parti al lavoro su nuovi titoli in uscita su Switch.

In circa 25 minuti, l'azienda giapponese mostrerà una carrellata di videogame che avranno il compito di continuare a traghettare la console ibrida per un altro anno, vista l'apparente decisione interna del colosso di rinviare la sua prossima ammiraglia ai primi mesi del 2025. Sebbene non siano attese esclusive realizzate dagli studi interni, è lecito attendersi una manciata di produzioni in arrivo solo su Switch e realizzate da partner che lavorano a stretto contatto con Nintendo, ma l'evento potrebbe essere una buona occasione per assistere a un momento particolarmente importante per l'evoluzione del settore videoludico.

Solo pochi giorni fa, infatti, Microsoft ha tenuto un evento in cui ha confermato l'intenzione di espandere i suoi orizzonti pubblicando quattro giochi targati Xbox Game Studios anche sulle piattaforme rivali, ovvero PS5 e Nintendo Switch. È possibile che alcuni di questi giochi possano essere presentati proprio durante l'evento Nintendo Direct: Partner Showcase, con Grounded, Hi-Fi Rush, Pentiment e Sea of Thieves i principali indiziati a fare il grande salto.

Al di là dei titoli che saranno presentati durante l'evento del 21 febbraio, è da escludere la presenza di qualsiasi aggiornamento sul versante hardware: con un lancio nei primi mesi del 2025 per la sua Switch 2 (o Super Nintendo Switch, come da recenti indiscrezioni), è probabile che la società nipponica sia intenzionata a spingere più possibile le vendite delle ultime scorte dell'attuale ammiraglia prima di mostrare al pubblico la sua prossima console.

In tal senso, è probabile che ci sia un ultimo evento digitale dedicato alle produzioni first-party in uscita sul finire del ciclo vitale di Switch (tra il secondo semestre del 2024 e il primo trimestre del 2025) prima di una presentazione completa di Switch 2 che si terrà molto probabilmente tra ottobre e novembre.