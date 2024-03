Usa: paziente con chip cerebrale Neuralink gioca ai videogiochi con la mente

È il caso di Neuralink , l’azienda creata da Elon Musk , che ha mostrato un video in cui si vede come il primo essere umano a cui è stato impiantato un chip neurale sia ora in grado di muovere il cursore di un PC, giocando a scacchi e ai videogiochi su un computer con la "forza del pensiero" .

Con l'ascesa della tecnologia in campo medico, da qualche anno si è arrivati alla creazione di protesi ingegneristiche e sistemi impiantati nel cervello che permettono a persone con patologie irreversibili di poter compiere azioni altrimenti impossibili.

Per dimostrarlo, dopo i proclami di qualche settimana fa, l’azienda di Musk ha trasmesso in diretta streaming su X un filmato in cui Noland Arbaugh, un giovane tetraplegico di 29 anni, ha raccontato come la sua vita sia cambiata da quando gli è stato impiantato il chip Neuralink lo scorso gennaio. Nel video, il giovane ha spiegato di essere rimasto paralizzato circa otto anni fa in un incidente subacqueo, e di aver ripreso a compiere azioni diventate ormai impossibili grazie al chip. "Tutto viene eseguito con il mio cervello. Vedete il cursore che si muove sullo schermo? Sono io", ha affermato Arbaugh. "Mi piace giocare a scacchi, questa è una delle cose che mi avete permesso di fare, qualcosa che non ero più in grado di fare molto negli ultimi anni, soprattutto non in questo modo. Prima dovevo usare un bastone per la bocca".

L'impianto di Neuralink, che ha le dimensioni di cinque monete impilate, è stato inserito nel cervello di Arbaugh tramite un intervento chirurgico. "È come se potessi usare la 'forza' con il cursore", ha detto nel video, facendo riferimento all’amatissimo franchise di Star Wars. Arbaugh afferma che l'impianto Neuralink gli ha permesso di giocare a un videogioco del calibro di Sid Meier's Civilization VI per otto ore consecutive, anche se in quel caso non sono mancati alcuni limiti sull'autonomia del chip neurale.

Il video di Arbaugh è stato visto da oltre otto milioni di persone ed è diventato rapidamente virale in rete. L'entusiasmo che circonda il video arriva a meno di due mesi dall’annuncio dello stesso Musk, che aveva confidato la volontà di installare per la prima volta un impianto cerebrale Neuralink in un essere umano, e a diversi mesi di distanza dai test eseguiti su una scimmia che, proprio grazie a Neuralink, aveva mostrato di poter giocare a Pong semplicemente usando la mente. Una mossa che ha portato l’azienda al centro di numerose critiche e a essere indagata per presunti abusi sugli animali durante i test sul dispositivo.

L'anno scorso, tuttavia, il gruppo guidato da Mask era riuscito a ottenere l'approvazione delle autorità di regolamentazione statunitensi Food and Drug Administration (FDA) per testare gli impianti cerebrali sugli esseri umani, portando a un nuovo esperimento di successo che ha coinvolto lo stesso Arbaugh.