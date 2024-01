Videogiochi: youtuber completa maratona di Rock Band 2 per ottenere il trofeo "vescica d'acciaio"

Non deve essere stato così per uno YouTuber, che ha portato a termine uno degli obiettivi più difficili (e ridicoli) di Rock Band 2 , titolo musicale realizzato da Harmonix e lanciato nel 2008 su PlayStation 2, PS3, Xbox 360 e Nintendo Wii: completare tutte le canzoni senza mai fermarsi .

Lo youtuber JForJack ha rivelato in rete di aver "tentato l'obiettivo più infame di Rock Band 2": il cosiddetto "Bladder of Steel Award", ovvero il premio per la vescica d’acciaio.

C'è un motivo per cui la sfida ha un nome così strano: il suo nome piuttosto macabro nasconde infatti un'intera maratona che consiste nel completare tutte le canzoni presenti nel gioco musicale in un'unica sessione di gioco. In parole povere, è severamente vietato fare pause durante il gioco, pena la sconfitta, e ciò include persino le piccole interruzioni per andare in bagno, per quanto disperatamente se ne abbia bisogno.

Le canzoni necessarie a completare la sfida fanno parte dell'Endless Setlist Two, una playlist di Rock Band 2 che richiede ben "sei ore e 15 minuti" per essere completata. Su YouTube, il giocatore ha spiegatp che la lista di canzoni da completare era di 84 brani: il content creator si è posto l'obiettivo di completare l'intera scaletta a livello esperto per sbloccare tutti gli obiettivi in una sola volta, scegliendo inoltre di suonare il basso anziché la chitarra perché non giocava al gioco "da anni" e "non ricordava nessuna delle canzoni".

Durante il primo tentativo, lo YouTuber ha fallito l'impresa dopo che la sua console si è bloccata alla quarta canzone. Così, JForJack ha preso la sua vecchia Xbox 360 di riserva e ha ricominciato, riuscendo ad "ambientarsi" e affermando di essere rimasto "piacevolmente sorpreso" dal numero di canzoni che ricordava abbastanza bene nonostante gli anni passati dall'ultima volta in cui ha giocato regolarmente a Rock Band. Nonostante alcuni "problemi tecnici", che ha dovuto risolvere senza mettere in pausa, il content creator è così riuscito a completare ogni traccia in oltre sei ore di gioco.

Tuttavia, l'impresa non è riuscita del tutto: il suo controller si è bloccato durante il percorso costringendolo a mettere in pausa il gioco, il che significa che tecnicamente non ha portato a termine la sfida richiesta. Così, il giorno dopo, JForJack ha fatto un altro tentativo, abbassando il livello di difficoltà a quello intermedio. Con molta perseveranza, il content creator è riuscito a raggiungere il suo obiettivo in questo tentativo, ottenendo in cambio tanti messaggi di stima da parte del suo pubblico: molti i commenti entusiasti in segno di ammirazione per il risultato raggiunto, con lo youtuber che ha ringraziato coloro l'hanno seguito in questa "prova di resistenza".