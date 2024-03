MotoGP 24, Milestone torna in pista con il nuovo gioco del Motomondiale

È tutto pronto per l'inizio della stagione motoristica virtuale: Milestone ha annunciato l'arrivo di MotoGP 24 , il nuovo titolo sportivo dedicato al mondo delle due ruote che debutterà su PC e console tra poche settimane, portando con sé una serie di novità per permettere di vivere l'esperienza del Motomondiale in modo ancora più coinvolgente .

Sviluppato nuovamente dalla software house italiana, MotoGP 24 ripartirà dalle basi del titolo sportivo precedente affinando alcune caratteristiche, come il meteo dinamico e le gare flag-to-flag, inserendo alcune funzionalità inedite.

Dopo il passaggio di Márquez dalla Repsol Honda a Gresini ha spinto lo studio del Bel paese a introdurre una finestra di mercato, permettendo ai piloti di passare da una squadra all'altra per rendere ogni stagione entusiasmante. Nella rinnovata modalità "carriera", infatti, non bisognerà più pensare soltanto a vincere gare e campionati, ma anche a mantenere il proprio posto nella scuderia o a cercare di passare a un altro team, sfruttando una sorta di social network fittizio per alimentare le voci sui possibili trasferimenti.

Per rendere i giochi più interessanti, Milestone ha inserito un nuovo sistema di monitoraggio della gara e di qualsiasi sessione cronometrata durante il weekend, chiamato MotoGP Stewards: si tratta di una tecnologia che potrà penalizzare piloti controllati dal giocatore e quelli gestiti dall'intelligenza artificiale in base al loro comportamento in pista, rendendo l'esperienza ludica durante la carriera ancora più dinamica e coinvolgente.

Oltre a una serie di miglioramenti all'IA e al motore che gestisce le routine della fisica, MotoGP 24 includerà un nuovo sistema di difficoltà "adattiva" che regolerà automaticamente il tasso di competitività degli avversari in base alle proprie prestazioni, al fine di rendere ogni gara sempre intensa ed evitare che una stagione diventi eccessivamente semplice dopo un po' di tempo passato ad assimilare il nuovo modello di guida. Il gioco italiano includerà altri accorgimenti al gameplay e, soprattutto, tutti i piloti e i tracciati ufficiali della stagione 2024 nelle categorie MotoGP, Moto2, Moto3 e FIM Enel MotoE.

"Siamo lieti di presentare l'imminente uscita di MotoGP24", ha affermato Luisa Bixio, amministratore delegato di Milestone. "Non potrei essere più orgogliosa di ciò che abbiamo realizzato in questo nuovo capitolo, che per la prima volta nella storia del franchise includerà il mercato piloti, una delle feature più attese dalla nostra community. L'intero team ha investito cuore e mente per creare la migliore esperienza possibile per i fan di tutto il mondo".