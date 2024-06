Mortal Kombat 1 pronto a espandersi ancora, Terminator tra i possibili personaggi

Da notare, inoltre, che non si tratterebbe del primo "Terminator" a esordire nella saga, visto che il modello T-800 era già apparso in Mortal Kombat 11, ricreando anche l'aspetto dello stesso Schwarzenegger. In questo caso, è lecito credere che la versione T-1000 di Mortal Kombat 1 possa includere l'aspetto e la voce dell'attore Robert Patrick, che secondo il doppiatore Andrew Morgado (voce di Reptile nel picchiaduro) avrebbe già registrato alcune linee di dialogo per il personaggio.