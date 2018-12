Milan Games Week ritorna a settembre 2019 a Fiera Milano Rho

AESVI e Campus Fandango Club hanno svelato che Milan Games Week tornerà a Fiera Milano Rho dal 27 al 29 settembre 2019:



"A Milan Games Week 2019 i visitatori potranno vivere a pieno le numerose iniziative messe in campo per animare la tre giorni videoludica. Dalle immancabili anteprime dei titoli più attesi, alle presenze di ospiti e guru del settore, fino al focus sul mondo degli esports, non mancheranno tutti quegli ingredienti che nel corso degli anni hanno reso Milan Games Week l'evento videoludico più importante e amato d'Italia".



Un ritorno che promette tante novità e divertimento per gli appassionati di videogiochi, con nuovi record nel mirino dopo i risultati di quest'anno:



"Milan Games Week ha registrato edizione dopo edizione sempre nuovi record di presenze. Quella conclusasi il 7 ottobre scorso ha visto la partecipazione di 162.000 visitatori e una crescita del 10% rispetto all'anno precedente, ospitando oltre 70 titoli e 30 anteprime e un nuovo spettacolare padiglione dedicato agli esports, capace di conquistare critica e pubblico dell'evento".



Non ci sono ancora dettagli precisi sugli ospiti e gli eventi che caratterizzeranno l'edizione 2019 della fiera, ma gli organizzatori hanno già promesso scopriremo i primi appuntamenti molto presto. Una cosa è certa: sarà ancora una volta una grande festa.