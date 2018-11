Metroid, Ninja Gaiden e Wario’s Woods presto su Switch

Nintendo ha pubblicato la lista dei prossimi giochi inclusi con l'abbonamento a Nintendo Switch Online, il suo servizio per giocare in multiplayer online e ottenere titoli "gratuiti" dall'era NES.



Ecco gli esponenti che saranno aggiunti a novembre e dicembre:



Novembre



- Metroid

- Mighty Bomb

- TwinBee



Dicembre



- Wario's Woods

- Adventures of Lolo

- Ninja Gaiden



Ne approfitterete per spolverare i ricordi della nostalgica epoca 8 bit?