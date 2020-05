Mastergame Play: nella terza puntata il videogioco come forma d'arte e strumento culturale

Nel terzo episodio di Mastergame Play, scopriamo come i videogiochi possano rappresentare un ottimo strumento per accedere alla cultura e, in alcuni casi, delle vere e proprie forme d'arte contemporanea: ne parliamo con Fabio Viola, esperto di "gamification", e Roberto Recchioni, celebre fumettista e curatore di Dylan Dog che da tempo coltiva la passione per i videogiochi.