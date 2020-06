Mastergame Play, nella sesta puntata l'importanza delle donne nel mondo dei videogiochi

Ne parliamo insieme a videogiochi Jessica "Miss Hatred" Armanetti, Alessandra Contin ed Elisa Di Lorenzo, che ci parleranno delle loro esperienze in un universo in continua evoluzione, e in compagnia di sette eroine che nei videogiochi... ci vivono! Da Lara Croft a Tifa di Final Fantasy 7 Remake, senza dimenticare la giovane Ellie dell'imminente The Last of Us: Parte 2.

L'appuntamento è fissato come sempre alle 16:45 sul canale 51 del digitale terrestre e on demand su Mediaset Play e Tgcom24 a partire dalla domenica mattina. La replica sarà trasmessa sempre sul canale 51 alle 22:15 di domenica.

Se siete curiosi di scoprire di più su Mastergame Play, non perdete la replica del quinto episodio di seguito.

