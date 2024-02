Marvel's Spider-Man 2 pronto a ripartire: le novità in arrivo a marzo

C'è sempre un buon motivo per tornare a volteggiare tra i cieli di New York, ma il prossimo aggiornamento di Marvel's Spider-Man 2 sembra pronto a offrire uno di quelli irrinunciabili: Insomniac Games ha annunciato un nuovo update per il suo gioco d'azione per PlayStation 5, che darà presto il benvenuto all'attesa modalità New Game Plus permettendo di rivivere la storia di Peter e Miles per ottenere nuove ricompense.