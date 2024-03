Marvel punta ancora sui videogame: oggi la presentazione di un nuovo progetto

La conferma è arrivata sui social network direttamente da Marvel Games, divisione dell'azienda dedicata alla produzione di videogiochi, con un messaggio che mostra le sagome di alcuni dei personaggi più rappresentativi dei fumetti.

Il post pubblicato dall'azienda fa riferimento a quello che sembrerebbe essere un videogioco capace di coinvolgere diversi franchise Marvel, eventualità confermata da un'immagine che suggerisce la presenza di alcuni membri di gruppi come Avengers e X-Men: "Un malvagio esperimento ha causato una singolare perturbazione nel flusso temporale. Chi sarà coinvolto in questa epica resa dei conti?", si legge nel messaggio, che conferma la presentazione fissata per il pomeriggio di oggi.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dall'insider Kurakasis, il progetto sarà intitolato Marvel Rivals: si tratterebbe di uno sparatutto sulla falsariga di Overwatch capace di riunire personaggi del calibro di Thor, Captain America, Iron Man, Doctor Strange, Scarlet Witch, Tempesta, Pantera Nera, Magneto, Star Lord, Rocket Raccoon e Groot. Il progetto sarebbe in lavorazione presso NetEase, colosso cinese che avrebbe puntato con forza sulla creazione di un videogame simile all'hero shooter di Blizzard ma caratterizzato da visuale in terza persona.

Stando alle voci di corridoio, lo sparatutto suddividerà il suo cast di personaggi in tre categorie ("tank", "attaccanti" e "supporto") e vedrà interazioni speciali tra personaggi che fanno parte dello stesso gruppo, come Groot e Rocket Raccoon dei Guardiani della Galassia. L'uscita sembrerebbe prevista su PC, console e mobile entro la fine di quest'anno, ma toccherà attendere la presentazione ufficiale per capire se il gioco sarà lanciato inizialmente solo su Android e iOS oppure se NetEase opterà per un lancio globale su tutte le piattaforme.