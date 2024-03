Marvel 1945: Rise of Hydra, il nuovo videogame di Amy Hennig arriva nel 2025

Il gioco, in sviluppo con Unreal Engine 5.4 presso il nuovo studio diretto dalla creatrice di Jak 3 e della serie di Uncharted, arriverà il prossimo anno su PC e console per permettere ai fan dei fumetti Marvel una nuova avventura ambientata nella Parigi della seconda guerra mondiale.

Nel video, vediamo il sovrano del Wakanda, T'Chanda (anche conosciuto come Azzuri), infiltrarsi con il costume di Pantera Nera nella Parigi del 1943, nel tentativo di fermare l'ascesa del gruppo conosciuto come Hydra. Sulle loro tracce c'è anche Steve Rogers, alias Captain America, che arriverà a scontrarsi con l'agilissimo eroe. Le sequenze mostrano quello che sembra essere un gameplay dalle molteplici facce: utilizzando Azzuri/Pantera Nera (interpretato dall'attore Khary Payton), i giocatori potranno vivere momenti più votati alla furtività, mentre quelle con Steve/Captain America (interpretato da Drew Moerlein) saranno più incentrate sull'azione.

Nel cast ci saranno altri personaggi: oltre a Howard Stark (interpretato da Joel Johnstone), ci sarà spazio anche per il soldato statunitense Gabriel Jones (Marque Richardson) e per la protettrice del Wakanda Nanali (Megalyn Echikunwoke). Gli ultimi due personaggi, presenti anche nella copertina del gioco, dovrebbero essere utilizzabili dall'utente durante alcuni momenti della storia, rendendo l'esperienza ancora più varia con sequenze di combattimento e momenti più simili a uno sparatutto in soggettiva.

Il primo trailer ha mostrato uno sguardo alla storia di Marvel 1945: Rise of Hydra, tra sequenze d'intermezzo e qualche scorcio di gameplay: sul palco della fiera americana, durante l'evento State of Unreal organizzato da Epic Games, Hennig ha confermato che tutte le sequenze sono state renderizzate con Unreal Engine sfruttando alcune delle caratteristiche più interessanti del motore, come MetaHuman Animator, per creare animazioni di nuova generazione ed espressioni facciali quasi indistinguibili dalla realtà.

In sviluppo dalla fine del 2021, il progetto rappresenta l'opera prima del nuovo studio fondato da Amy Hennig dopo la cancellazione del videogame di Star Wars in sviluppo presso gli studi Visceral Games. Poco male per l'autrice classe 1964, che dopo aver inaugurato la collaborazione con Disney per Marvel 1943: Rise of Hydra ha ottenuto il via libera dagli studi Lucasfilm (di proprietà della stessa casa di Topolino) per creare un secondo progetto ambientato nella "galassia lontana lontana" di Guerre Stellari.