Corea, campione di Go si ritira: "L'intelligenza artificiale DeepMind è invincibile"

Ricordate DeepMind , l'intelligenza artificiale di Google che era stata utilizzata anche nei videogiochi in StarCraft II ? Ebbene, il programma acquisito dalla casa di Mountain View continua a far parlare di sé dopo che il giocatore sud-coreano Lee So-dol , campione di Go (gioco da tavolo simile agli scacchi e alla dama), ha ufficializzato il ritiro dalle scene in seguito a una sconfitta avvenuta tre anni prima. Il motivo? L'impossibilità di competere con quella che viene definita "un'autentica divinità".

Tre anni fa, infatti, il campione era stato sconfitto da AlphaGo, il programma dell'intelligenza artificiale DeepMind realizzato appositamente per Go, con un sonoro 4-1: pur essendo riuscito a strappare un punto alla IA, So-dol ha ammesso che l'IA è "imbattibile", non importa quanto tempo possa investire ad allenarsi e a cercare di migliorare.

"Anche se sono diventato il giocatore numero 1 al mondo, ci sono entità impossibili da battere", ha confidato So-dol, che ha preso la decisione di ritirarsi definitivamente dopo tre anni da quella sconfitta.

Nel frattempo, la ricerca da parte di Google e DeepMind non si ferma: il programma AlphaGo si è evoluto in AlphaGo Zero, versione migliorata della IA che è stata in grado di battere 100 a 0 quella originale grazie a una capacità di autoapprendimento che, anziché studiare i comportamenti dei giocatori umani, si è allenata contro sé stessa superando, in soli tre giorni, i risultati raggiunti in precedenza.

Immaginate se, dopo StarCraft II, questo genere di IA venisse applicata nei videogiochi: esperienze come i soulslike diventerebbero improvvisamente una passeggiata!

