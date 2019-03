Life is Strange 2, ecco le date degli ultimi tre episodi: si parte a maggio

Come potete vedere dalla foto, infatti, Square-Enix ha confermato che il penultimo episodio sarà disponibile solo dal 22 agosto, mentre per capire come si concluderà la storia dei fratelli Diaz bisognerà attendere la fine dell'anno, più precisamente il 3 dicembre. Tempi decisamente dilazionati rispetto alla prima stagione di Life is Strange e allo spin-off Life is Strange: Before the Storm, ma secondo il team di sviluppo queste tempisiche consentiranno agli scenaggiatori di lavorare al meglio sui feedback della community, intervenendo in corsa su eventuali scelte poco popolari o non in linea con le aspettative.



Al momento non ci sono dettagli più concreti sugli eventi del terzo episodio, ma non è da escludere l'arrivo di un trailer nelle prossime settimane per preparare i giocatori al terzo atto dell'avventura.