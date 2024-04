Videogiochi: Lewis Hamilton fa un tuffo nel passato rispolverando una vecchia PlayStation

Il pilota britannico riscopre alcuni videogiochi di guida per la prima console PlayStation, non riuscendo a superare il temibile tutorial di "Driver"

La passione di Lewis Hamilton per i videogiochi non è certo un mistero: il pilota della scuderia Mercedes, che passerà alla rivale Ferrari in occasione della stagione 2025, l'ha ribadito in un video in cui si cimenta in alcuni titoli di guida per la prima e storica PlayStation di Sony, condividendo alcuni aneddoti sul suo rapporto con i videogame ma fallendo nel superare uno dei giochi più ostici dell'epoca: Driver .

Nel video, realizzato in collaborazione con la stessa Mercedes, la star britannica riscopre una vecchia PlayStation (la console con cui Sony ha debuttato sul mercato dei videogame) e decide di riprovare alcuni dei titoli che hanno caratterizzato la sua infanzia.

Che Hamilton sia cresciuto in compagnia della storica ammiraglia PlayStation lo si intuisce sia dagli aneddoti raccontati dal pilota in merito ai sacrifici necessari ad acquistarla, con Lewis che confida di aver lavato auto per due anni per potersela permettere, sia da un gesto inconfondibile per chiunque abbia posseduto la console di Sony: soffiare sul disco prima di inserirlo nel lettore CD.

Nel video, si nota Hamilton alle prese con alcuni videogiochi di guida del passato, da Ridge Racer Type 4 ad Ayrton Senna Kart Duel 2, passando per gli immancabili F1 2000 e Gran Turismo, fino a cimentarsi nell'ostacolo finale: il temibile tutorial di Driver. Il videogioco lanciato nel 2000 da Reflections Interactive, studio acquisito successivamente da Ubisoft, è noto per il complesso processo iniziale in cui era necessario eseguire alla perfezione alcune evoluzioni con l'auto prima di potersi cimentare nell'avventura vera e propria.

Ebbene, neppure un pilota del calibro di Hamilton è riuscito ad avere la meglio sul videogioco: dopo svariati tentativi, il fuoriclasse decide di gettare la spugna e passare al videogame di Electronic Arts dedicato alla Formula 1 (lo stesso franchise che, oltre vent'anni dopo, lo vede testimonial di copertina insieme a Max Verstappen, Charles Leclerc e Lando Norris), ricordando nel frattempo alcuni dei titoli che ha completato negli anni.

Da Super Mario a Mortal Kombat, da Street Fighter agli immancabili Crash Bandicoot e GTA ("Ho completato almeno uno dei GTA", confida il pilota nel video), Hamilton ironizza sul fatto che i videogiochi di oggi siano diventati "un po' troppo lunghi", confessando di trascorrere il suo tempo libero a giocare in multiplayer a sparatutto del calibro di Call of Duty e Fortnite.