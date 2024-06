Horizon si fa a mattoncini, nuovo videogioco Lego in vista

Il nuovo gioco dedicato alla saga Horizon, lanciata nel 2017 da Guerrilla Games con Horizon: Zero Dawn per PS4 e cresciuta da allora con un'espansione (The Frozen Wilds), un vero e proprio sequel per PS5 e PC (Horizon: Forbidden West), il relativo contenuto aggiuntivo (Burning Shores) e un episodio dedicato alla realtà virtuale (Call of the Mountain), potrebbe presto arrivare anche in formato "LEGO" con una nuova storia da vivere con un altro giocatore grazie alla modalità cooperativa.