Fortnite accoglie Lady Gaga, la star è protagonista del nuovo "festival"

Lady Gaga debutta nel mondo di Fortnite a cinque anni dal celebre messaggio "What's fortnight", con il quale la cantante si domandava cosa si nascondesse dietro quel nome che era sulla bocca di chiunque.

Nell'ottobre del 2019, infatti, Lady Gaga scoprì per la prima volta l'universo di Fortnite: all'epoca dell'ormai leggendario "buco nero" che ha avvolto il videogioco di Epic Games, la stella del firmamento musicale pubblicò su Twitter un post in cui si chiedeva "cosa fosse Fortnite" (anzi, "Fortnight"), salvo ritrovarsi quasi cinque anni più tardi a diventare la nuova protagonista indiscussa del suo Festival musicale.

Epic Games ha ricreato la cantante con un modello incredibilmente fedele e una serie di "costumi" che possono essere sbloccati completando degli obiettivi nel titolo musicale Fortnite Festival, una delle tre esperienze collaterali che da qualche tempo fanno parte del suo ecosistema. L'attrazione principale, chiaramente, sono le canzoni che è possibile eseguire sul palco intitolato Chromatica, tra cui spiccano alcune delle sue hit più famose e una serie di collaborazioni con altri artisti.

La playlist realizzata da Lady Gaga ed Epic Games include "Applause", "Bloody Mary", "Born This Way", "The Edge of Glory", "Stupid Love" e "Poker Face", oltre ai duetti di "Just Dance" (con Colby O'Donis) e "Rain On Me" (con Ariana Grande). Tutti questi pezzi saranno disponibili nel mondo di Fortnite fino al 22 aprile, con la possibilità di sbloccare nuove ricompense, nuovi strumenti musicali e tanto altro.

Un pacchetto niente male se si pensa che, fino a pochi anni fa, la cantante americana non aveva la minima idea di cosa fosse il videogioco creato da Epic Games. A onor del vero, è proprio dopo il "buco nero" che Fortnite ha cominciato a crescere a dismisura fino a creare "eventi in tempo reale" sempre più ambiziosi e imponenti, diventando senza dubbio uno dei videogiochi più importanti e coinvolgenti della storia di questo settore (tanto da spingere Disney a investire un miliardo e mezzo di dollari).